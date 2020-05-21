Курс валют в Україні 21 травня різко зміниться, гривні влаштують справжню прочуханку долар і євро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Долар буде коштувати 26,5854 гривні, хоча днем раніше він торгувався за 26,5159 (+0,0695). Аналогічною ситуація буде і з курсом євро: 29,1403 гривні проти вчорашніх 29,0217 гривень (+0,1186).

Разом з тим в Національному банку уточнили, що вартість десяти російських рублів сьогодні складе 3,6657 гривень.

Як повідомлялося раніше, по завершенню обмежувальних заходів курс долара може знизитися, але восени економісти прогнозують новий стрибок.

За словами аналітика Галини Хейло, вихід України з карантину не сильно вплине на курс долара по відношенню до національної валюти.

Коливання курсу долара можуть швидше за все із-за політичної нестабільності, якщо спад економіки спровокує протести серед населення.

Але оскільки Україна виконала вимоги МВФ і незабаром має отримати мільярдний транш, то курс долара повинен зміцнитися.

"Основні вимоги МВФ - це закон про обіг землі і "антиколомойський" закон - виконані, тоді курс може відреагувати незначним зниженням", - озвучила Хейло свій прогноз.

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