Курс валют в Украине 21 мая резко изменится, гривне устроят настоящую взбучку доллар и евро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Доллар сегодня будет стоить 26,5854 гривны, хотя днем ранее он торговался по 26,5159 (+0,0695). Аналогичной ситуация будет и с курсом евро: 29,1403 гривны против вчерашних 29,0217 гривен (+0,1186).

Вместе с тем в Национальном банке уточнили, что стоимость десяти российских рублей сегодня составит 3,6657 гривен.

Как сообщалось ранее, по завершению ограничительных мер курс доллара может снизиться, но осенью экономисты прогнозируют новый скачок.

По словам аналитика Галины Хейло, выход Украины из карантина не сильно повлияет на курс доллара по отношению к национальной валюте.

Колебания курса доллара могут скорее всего быть из-за политической нестабильности, если спад экономики спровоцирует протесты среди населения.

Но поскольку Украина выполнила требования МВФ и в скором времени должна получить миллиардный транш, то курс доллара должен укрепиться.

"Основные требования МВФ - это закон об обороте земли и "антиколомойський" закон - выполнены, тогда курс может отреагировать незначительным снижением", - озвучила Хейло свой прогноз.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, доллар летит в пропасть, эксперт рассказал, к чему готовиться: "На ближайшей неделе..."

Также Politeka писала, что украинцы смогут получить наличку на кассе в магазинах, главные условия: "Нужны лишь..."