Давно вона так не раділа

Російська співачка Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним зняли позитивний ролик для своїх шанувальників

Відео на своїй сторінці в Instagram опублікував Галкін, передає Politeka.net. Він зняв, як його 71-річна дружина прогулюється біля будинку. На відео він наклав пісню «Прекрасна жінка», під яку співачка красиво йшла, махала ручкою і позувала на камеру.

Варто відзначити, що виглядала Алла Борисівна чудово. Вона була одягнена дуже модно – в обтягуючі джинси, кофту, укорочену джинсову куртку та кросівки. Образ зірка доповнила рукавичками. Приблизно в такому вбранні вона виступала багато років тому. Пугачова із задоволенням позувала для Галкіна, вона сміялася і кокетнічала. Виглядала зірка щасливою.

«Гарна!», - підписав Галкін відео.

За півгодини відео подивилися майже 500 тисяч разів. В коментарях Пугачовій залишили масу компліментів.

«Як я її обожнюю», «Вау», «Вогник ваш», «Красуня, нереально», «Дуже гарна!», «Гаряча жуйка», «Лялечка», «Молодець Алла, гідна поваги у всьому, немає такої другої, примадонна», «Дівчинка і все», «Ну що за жінка», «Я в 20 виглядаю гірше. Вона крута!», - пишуть користувачі мережі.

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