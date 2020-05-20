Російська співачка Алла Пугачова відверто розповіла про те, що думає про свій вік

Уривок з її інтерв'ю з'явився на фан-сторінці примадонни в Instagram, передає Politeka.net. Відомо, що під час одного з інтерв'ю Пугачова чесно зізналася, що думає про свій вік. Вона поскаржилася, що в мережі все частіше звинувачують її в тому, що вона постаріла.

«Мені так набридло, що всі пишуть, звинувачують: «Стара, стара». Так! Я стара. І нічого з цим вдіяти не можу. Говорити про те, що у мене душа молода, я теж не буду. Так, я старію. Вже лягаєш і думаєш: «Прокинутися б», - розговорилася Пугачова.

Вона зазначила, що коли прокидається, довгий час не встає, щоб голова не запаморочилася. Крім цього, вона довгий час не п'є вино, так як їй стає погано.

Відзначимо, що в коментарях шанувальники стали підтримувати Пугачову, якій у квітні виповнився 71 рік.

«Ніхто ще на вічно молодим не застряг на цій землі, закон природи», «Алла Борисівна, ви просто шикарна красуня!!! Так тримати і дивувати шанувальників», «Вони думають, що будуть вічно молоді. Ніхто не обдурить долю. Плюньте на всіх і бережіть здоров'я», «Хтось і в 40 вже старий. Все залежить від того, як ти сам свій вік сприймаєш. Як живеш, як радієш життю... А ви, Алла Борисівна, просто красуня!», - пишуть користувачі мережі.

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