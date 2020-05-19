Алла Пугачова блиснула голими ніжками на новому пляжному фото

Новим знімком 71-річної співачки поділилися її шанувальники на фан-сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Пугачова сидить за дерев'яним столиком на пляжі. При цьому, судячи з її одягу, на вулиці досить прохолодно: співачка позує у коричневій куртці. Втім, це не завадило Пугачовый засвітити свої стрункі ноги в короткій джинсовій спідниці, яка не доходить навіть до коліна.

Зірка позує без косметики і укладання, мило посміхаючись на камеру.

«Улюблена Аллочка», - йдеться у підписі до світлини.

Шанувальники російської Примадонни активно коментують фото. Варто зазначити, що у людей такий невимушений образ зірки викликав дуже неоднозначні реакції.

«Алла, і не соромно тобі в 70 років показувати свої частини тіла? Посоромся своїх нерідних дітей. Який приклад?», «Щось ноги зовсім худі», «Була, є і будеш першою всім на зло. Красуня», «Красуня!!! як збереглася! напевно догляд хороший!!!», «Так, в молодості коліна не показувала, зараз вирішила надолужити!!!!Жахливо!!», «Дивує її потік невичерпної життєвої енергії», «Всіма улюблена», «Яка гарна!!! Скільки вогню і запалу в цих очах!!», «Молодиця просто!», «Коліна страшні», «Хоче виглядати молодо», - пишуть люди.

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