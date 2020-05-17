Модель Victoria's Secret Жизель Олівейра влаштувала гарячу фотосесію на вулиці

Свіжі знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня зняла білизну і затягла свої пружні принади брендовою хусткою, зробивши з неї тісний короткий топ. Модель оголила свої тендітні плечі і худі ключиці. Олівейра позувала на вулиці – вона лягла на траву і намагалася знайти найвигіднішу і найспокусливішу позу. Її розпущене волосся зробило образ особливо чарівним.

«Привіт, тепла погода, я тут для вас», - написала зірка.

За день пост моделі зібрав більше 22 тисяч лайків. В коментарях їй залишили багато захоплених відгуків.

«Дуже багато краси», «Супер», «Як мило я люблю це», «Приголомшливі фото», «Ти ідеальна», «Неймовірна краса», «О! Ці пози», «Яка ж ти гаряча», «Пристрасна красуня», «Ти неймовірна жінка, Жизель», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 26-річна Жизель Олівейра поділилася свіжими фото, на яких вона постала в дуже спокусливому костюмі. Модель не стала надягати нижню білизну, тому через тонку тканину була чудово видно її груди. Костюм повністю обтягнув її ідеальні форми і «смачні» місця.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра поніжилася на сонці, виставивши напоказ апетитні принади: «Цукерочка».

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра розвалилася на підлозі, показавши найсмачніші місця: «Класні пози».

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра поніжилась на сонці, оголивши найсмачніші місце: «Ангел».