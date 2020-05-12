Модель Жизель Олівейра, яка є одним з «ангелів» бренду нижньої білизни Victoria's Secret, поділилася спокусливим кадром

Нове фото зірка опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.net. На знімку Жизель постала в красивому чорному костюмі, який складався з короткої спідниці і кофти з довгим рукавом. Спідниця обтягла стегна красуні, зробивши акцент на стрункі ніжки зірки. Але Жизель цього здалося мало, вона підняла руки, оголивши найсмачніше місце – свій плаский животик. Варто відзначити, що кадр вийшов дуже спокусливим. Модель позувала на тлі квітучого дерева.

За день пост Олівейри зібрав більше 22 тисяч лайків. В коментарях їй залишили багато захоплених відгуків.

«Чому іноземки такі красиві?», «Ангел», «Що ж, ти мені подобаєшся», «Прекрасний вираз розслаблення», «Ви дуже красиві в цих дивних позах», «Я дійсно люблю тебе», «Супер», «Ідеальний початок прекрасного ранку», «Моє натхнення», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра позувала в спокусливому костюмі, який повністю обтягнув її ідеальні форми. Модель відмовилася від білизни, тому її груди просвічувалися через тонку тканину.

Крім цього, 26-річна красуня нещодавно влаштувала гарячу фотосесію вдома. Вона займалася спортом і вирішила сфотографувати себе у всій красі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра без білизни показала розкішне тіло в комбінезоні: ідеальний ракурс.

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра поніжилась на сонці, виставивши напоказ апетитні принади: «Цукерочка».

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра втиснула солодкі місця в тісний корсет: «Ух, гаряче».