На это можно смотреть вечно

Популярная модель Жизель Оливейра, которая сотрудничала с Victoria's Secret, устроила жаркую фотосессию дома

Серию новых фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Во время карантина Жизель регулярно устраивает съемки дома. Она выбирает необычные образы и позирует перед камерой. В этот раз красотка надела бежевый лифчик, поверх которого натянула прозрачную черную блузу. Аккуратная грудь красотки прорисовывалась через наряд. На голову Оливейра надела берет, который придал пикантности ее образу.

«Хэштег черное сердце», - подписала снимок модель.

За день пост звезды набрал более 12 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество приятных слов.

«Черная девушка магия», «Самая красивая в мире!», «Мило», «Вы делаете все, чтобы выглядеть хорошо», «Такая великолепная женщина», «Привлекательная», «Лучший стиль», «Вы очень очень красивы», «Сладкая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра поделилась необычным снимком. Модель надела джинсы и джинсовую крутку в разводах. Она приняла очень откровенную позу на полу, что сделало кадр очень горячим, хоть красотка и была одета.

Как известно, Оливейра родом из Бразилии. В США она переехала, чтобы строить карьеру модели.

Напомним, что Жизель Оливейра понежилась на солнце, оголив самое вкусное место: «Ангел».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра втиснула сладкие места в мини-купальник, фото: "Это просто мечта!".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра сняла белье и выгнулась в жаркой позе: «Страстная красотка».