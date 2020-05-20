Відома модель Сьюзі Кортес показала свої принади в незвичайних кольорах

На фото Сьюзі позує в жовтому боді, виставляючи п'яту точку назад. Кортес спокусливо вигнулась, щоб поза була максимально гарячою. Модель показала себе з розпущеним волоссям, які звисали на апетитну груди красуні. Фотографія була зроблена в темних тонах на тлі екзотичної рослинності і вийшла дуже спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі під публікацією або поставити лайки. Все через те, що красуня їх опублікувала в сторіс Instagram, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Ідеальний рум'янець".

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Сьюзі Кортез порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою на відпочинку.

«Добрий день», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кортез позує в крихітному купальнику, який елегантно спустила. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Раніше ми повідомляли, що бразильська модель Сьюзі Кортес вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в прозорій білизні.

«Добрий день, улюблені», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кортез позує в прозорій білизні, яке максимально підкреслює її пишні форми. При цьому зірка вирішила прикрити пікантні місця руками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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