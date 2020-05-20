Фанати гадають, на кого він схожий

Відома співачка Віра Брежнєва показала красеня-сина Олександра Цекала, який за сумісництвом є її племінником

Свіжі фото дитини артистка нещодавно опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.net. 7-річний Міша, як відомо, народився у шлюбі Олександра Цекала та сестри Брежнєвої, Вікторії Галушко. Після того, як Цекало знайшов нову любов, хлопчик проживає з мамою.

На фото, якими поділилася Брежнєва, видно, що Міша росте справжнім красенем. Від матері він успадкував блакитні очі, світле волосся. На батька малюк схожий формою обличчя і структурою волосся. На знімках хлопчик посміхається і підморгує тітці.

Крім цього, Брежнєва поділилася знімком, на якому була присутня велика частина її сім'ї: мама, сестри з дітьми. На фото син Цекало сидить на колінах Костянтина Меладзе. Продюсер обіймає його і посміхається. У мережі досить різко відреагували на сімейну ідилію.

«У Меладзе своїх дітей немає чи що?», «Своїх дітей закинув і посміхається», «Розбила сім'ю, коли ж бумеранг спрацює», «Меладзе своїх дітей не кличе на свято», - пишуть користувачі мережі.

Додамо, що батько Міші на даний момент живе в США з молодою дружиною Дариною Ервін. З дітьми він спілкується по відеозв'язку. До речі, доньку від Лоліти Єву Цекало кинув і з дівчинкою не спілкується.

Нагадаємо, що у втечі Еріки Герцег з ВІА Гри помітили слід Віри Брежнєвої: "Все-таки виперла".

Як повідомляла Politeka, томна Брежнєва в комбінезоні в облипку покрутила стегнами перед дзеркалом: "Як Меладзе це терпить?".

Також Politeka писала, що Цекало, Гурченко, Распутіна та інші зірки кинули своїх дітей: подробиці драм.