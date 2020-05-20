Багато хто про це навіть не шкодував

Знаменитості досить часто вибирають роботу, а сім'ї приділяють увагу за залишковим принципом. Нерідко через кар'єру вони відмовляються від своїх дітей, відправляючи їх на виховання до родичів або зовсім перериваючи спілкування з нащадками

Politeka.net згадала відомих зірок, які відмовилися від своїх дітей.

Олександр Цекало повністю перервав спілкування зі своєю донькою Євою, яка народилася в союзі з Лолітою Мілявською. Дівчинку, у якої були особливості розвитку, виховувала мати Лоліти.

Російська актриса Любов Поліщук, відома за роллю мами в серіалі «Моя прекрасна няня», віддала сина Олексія Макарова в інтернат, бо не встигала займатися його вихованням через щільний робочий графік. Сьогодні Макаров відомий актор. Він зізнавався, що в дитинстві думав, що так живуть усі.

Легендарна актриса Бріджит Бордо хотіла позбутися дитини, але на той момент у Франції були заборонені аборти. Актрисі довелося вийти заміж за батька дитини, актора Жака Шар'є. Коли її синові Ніколя було 2 роки, вона розлучилася з чоловіком і залишила сина жити з ним. До глибокої старості актриса так і не змогла налагодити стосунки із сином.

Співачка Маша Распутіна віддала свою першу доньку Лідію на виховання батьків. У 16 років у дівчинки були проблеми з психікою. Распутіна не придумала нічого кращого, як покласти її в лікарню. Пізніше вони помирилися

Єдина дочка Людмили Гурченко довгий час жила у бабусі. З матір'ю дівчинка не могла знайти спільну мову. Конфлікти почалися ще в шкільні роки. Вже у дорослому віці жінки посварились через квартиру в Москві і перестали спілкуватися.

Зірка телепередачі «Городок» Юрій Стоянов перестав спілкуватися зі своїми синами від першого шлюбу, коли пішов з сім'ї до нової коханої.

Нагадаємо, що Гурченко дістали з того світу, моторошні кадри облетіли мережу: «Як жива!».

Як повідомляла Politeka, нова теща Цекало вразила схожістю з його екс-дружиною Мілявською, фото.

Також Politeka писала, що тих, хто вирішив потурбувати покійну Гурченко чекає страшна розплата: "Почне переслідувати тих, хто турбує".