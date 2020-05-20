Фанаты гадают, на кого же он похож

Известная певица Вера Брежнева показала подросшего красавца-сына Александра Цекало, который по совместительству является ее племянником

Свежие фото ребенка артистка недавно опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. 7-летний Миша, как известно, родился в браке Александра Цекало и сестры Брежневой, Виктории Галушко. После того, как Цекало нашел новую любовь, мальчик проживает с мамой.

На фото, которыми поделилась Брежнева, видно, что Миша растет настоящим красавцем. От матери он унаследовал голубые глаза и светлые волосы. На отца малыш похож формой лица и структурой волос. На снимках мальчик улыбается и подмигивает тете.

Кроме этого, Брежнева поделилась снимком, на котором присутствовала большая часть ее семьи: мама, сестры с детьми. На фото сын Цекало сидит на коленках Константина Меладзе. Продюсер обнимает его и улыбается. В сети довольно резко отреагировали на семейную идиллию.

«У Меладзе своих детей что ли нет?», «Своих детей забросил и улыбается», «Разбила семью, когда же бумеранг сработает», «Меладзе своих детей не зовёт на праздник», - пишут пользователи сети.

Добавим, что отец Миши на данный момент живет в США с молодой женой Дариной Эрвин. С детьми он общается по видеосвязи. Кстати, дочку от Лолиты Еву Цекало бросил и с девочкой не общается.

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