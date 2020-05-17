Знаменита українська співачка Віра Брежнєва заінтригувала мережу новою фотографією
Зараз всі знаменитості переживають непростий період, адже як відомо епідемія підступного вірусу змусила скасувати концерти зірок шоу-бізнесу всіх без винятку.
Одна з тих, хто з нетерпінням чекає, коли закінчиться карантин – це дружина російського продюсера Костянтина Меладзе, Віра Брежнєва.
У микроблозі Isntagram виконавиця розмістила новий атмосферний знімок, на якому вона зображена в повітряному вбранні з пір'я, передає Politeka.net.
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Фотографія, зроблена на тлі небес і сонячних променів, вийшла дуже вражаючою.
Співачка зазначила, що вона вже перебуває в передчутті літа, щоб порадувати своїх шанувальників новими концертами.
«І почнеться воно дуууже музично! Так вже хочеться зібратися, зазвучати.. Я вірю, що скоро все налагодиться і нас чекає весела вечериночка..💃🏼», - підписала знімок артистка.
Фанати не пройшли повз і відреагували на нове фото захопленими коментарями. Всього за кілька хвилин його лайкнули більше 15 тисяч разів.
«Ой, як гарно😊», «А, вже, як ми чекаємо, щоб ви, Вірочка, зазвучали!🙏💗🔥», «Скоро все налагодиться і буде все добре. Терпіння нам всім 🙌», «У нас все ще попереду💥🤞🏽», «Ох ,а я сподіваюся і вірю в краще і і у вас Вірочка😂😂😂», «Красуня», «Фото чарівне! 🌺швидше би все закінчилося🙏хочеться свободи і тепла!»- пишуть в мережі.
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