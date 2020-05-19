Нещодавно ефектна блондинка Еріка Герцег, яка останні сім років була головною солісткою в жіночій групі ВІА Гра, заявила про уход з групи

На своїй сторінці в Instagram дівчина дала інтерв'ю журналістці, в якому зазначила, що планує займатися сольною кар'єрою, передає Politeka.net. За словами дівчини, вона поговорила з продюсером гурту Костянтином Меладзе про те, що її час в групі закінчується. Меладзе, за словами Еріки, підтримав її рішення.

На даний момент продюсери шукають заміну Герцег. До нового року артистка ще буде виступати в складі популярної групи.

У мережі звістка про рішення ще однієї солістки викликало бурхливу реакцію. Деякі шанувальники не повірили в те, що Еріка прийняла рішення самостійно.

«Еріка виходить тебе Меладзе попросив піти, ти б сама не пішла, мда уж, якщо і ти залишиш групу, то це вже не Віа Гра буде», - пише засмучена фанатка.

Один з шанувальників зазначив, що Герцег немає сенсу йти з групи, так як її колеги Міша Романова і Настя Кожевнікова не змогли добитися успіху у сольному проекті. Шанувальники припускають, що на долю Герцег вплинула дружина Меладзе, співачка Віра Брежнєва.

«Тут справа в іншому. Галушка вас все-таки виперла, не дарма ці чутки ходили про роман», - пише фанатка.

Втім, Герцег продовжує запевняти, що це її рішення, так як в групі вона пропрацювала цілих 7 років.

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