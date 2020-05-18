38-річна українська співачка Віра Брежнєва змусила шанувальників розхвилюватися через її шалены танці

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram архівне відео з гримерки - останні хвилини перед виходом на сцену (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Віра з'явилася в блискучому обтягуючому комбінезоні сріблястого кольору з широкими плечима. Наряд ідеально сів на її струнку фігуру, підкресливши всі принади.

Гаряча блондинка підійшла до дзеркала і зняла на телефон плавні рухи. Примітно, що в цей момент стояла тиша, і музика грала тільки у артистки в голові. Брежнєва повиляла стегнами і посміхнулася сама собі в відображення.

"Предконцертна ностальгія 🤍 #сумую", - підписала співачка.

За 20 хвилин пост зібрав більше 70 000 лайків. Віддані шанувальники засипали Віру компліментами. Правда, декому не сподобались "чоловічі" плечі її вбрання.

"Ох скільки дивлюся на Вас-Ви нереальна!🔥"

"Яка гарна 🔥 тільки й світитися і нас радувати"

"Шикарна красуня😍💖💖💖🔥"

"Всі люди як люди, а Віра - супер зірка!!!"

"Яка струнка👍"

"Костюм не подобається, плечі як у чоловіка...."

"Як Меладзе це терпить?"

"ох, Віра 😍"

Раніше ми повідомляли, Брежнєва зачарувала атмосферним фото на тлі блакитного неба та білих хмар. Красуня вдало розташувала камеру так, щоб було видно її ідеальне підборіддя, обриси скул і пухкі губи. Співачка написала під фото, що чекає не дочекається літа.

«Ой, як гарно😊», «Ох ,а я сподіваюся і вірю в краще і у вас Вірочка😂😂😂», «Красуня», «Фото чарівне! 🌺швидше би все закінчилося🙏хочеться свободи і тепла!», - коментували в мережі.

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