Американська фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників черговим, неймовірно гарячим фото
Зірка з'явилася в спокусливому крихітному бікіні, пише Politeka.net. Красуня опублікувала відповідне фото у своєму сторі Instagram.
На фото Ана постала в рожевому бікіні, яке являло собою два маленьких трикутника тканини на тонких бретельках.
Ліфчик натягнувся на округлостях Чері, до того ж для ефектного кадру красуня відтягнула лямку купальника.
Також зірка позувала у шортиках, і намотаною на стегна яскравій футболці.
Модель заплела дві кіски, а її образ завершили чорні окуляри.
Ана тримала в руці мокру губку, якою, ймовірно, мила машину, що стоїть позаду.
Варто відзначити, що зірка облилася пінною водою, але її це анітрохи не хвилювало. Красуня посміхалася і виглядала невимушено - просто закачаєшся.
Фото було оприлюднено в сторыз, тому воно не отримало багато лайків, як інші пости Чері.
Нагадаємо, Ана Чері позувала в одній чорній футболочці. Зірка грала на камеру принадами, натягуючи одяг так, щоб приховати найінтимніше. Модель постала перед камерою боком і посвітила пружними і оголеними сідницями.
Зірка блиснула стрункими ніжками в гетрах.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в короткому топіку, та обтягуючих лосинах, які підкреслюють всі її принади.
Зірка продемонструвала пишні груди, круті стегна і розкішну п'яту точку.
Нагадаємо також, що Ана Чері постала, повернувшись до камери впівоберта, спокусливо вигнувшись і випнувши "п'яту точку" на загальний огляд.
Топ зі шнурівкою і джинси - просто ідеально припали по фігурі.
Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".
А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».
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