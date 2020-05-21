Американська фітнес-модель Ана Чері порадувала шанувальників черговим, неймовірно гарячим фото

Зірка з'явилася в спокусливому крихітному бікіні, пише Politeka.net. Красуня опублікувала відповідне фото у своєму сторі Instagram.

На фото Ана постала в рожевому бікіні, яке являло собою два маленьких трикутника тканини на тонких бретельках.

Ліфчик натягнувся на округлостях Чері, до того ж для ефектного кадру красуня відтягнула лямку купальника.

Також зірка позувала у шортиках, і намотаною на стегна яскравій футболці.

Модель заплела дві кіски, а її образ завершили чорні окуляри.

Ана тримала в руці мокру губку, якою, ймовірно, мила машину, що стоїть позаду.

Варто відзначити, що зірка облилася пінною водою, але її це анітрохи не хвилювало. Красуня посміхалася і виглядала невимушено - просто закачаєшся.

Фото було оприлюднено в сторыз, тому воно не отримало багато лайків, як інші пости Чері.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в одній чорній футболочці. Зірка грала на камеру принадами, натягуючи одяг так, щоб приховати найінтимніше. Модель постала перед камерою боком і посвітила пружними і оголеними сідницями.

Зірка блиснула стрункими ніжками в гетрах.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала в короткому топіку, та обтягуючих лосинах, які підкреслюють всі її принади.

Зірка продемонструвала пишні груди, круті стегна і розкішну п'яту точку.

Нагадаємо також, що Ана Чері постала, повернувшись до камери впівоберта, спокусливо вигнувшись і випнувши "п'яту точку" на загальний огляд.

Топ зі шнурівкою і джинси - просто ідеально припали по фігурі.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулась до непристойності: «Прикрий зараз же!».

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "Від напруги корсет тріщить".