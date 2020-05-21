Американская фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников очередным, невероятно горячим фото

Звезда предстала в соблазнительном крохотном бикини, пишет Politeka.net. Красотка опубликовала соответствующее фото в своем стори Инстаграм.

На фото Ана предстала в розовом бикини, которое представляло собой два маленьких треугольника ткани на тонких бретельках.

Лифчик натянулся на округлостях Чери, к тому же для эффектного кадра красотка оттянула лямку купальника.

Также звезда позировала в шортиках, и намотанной на бедра яркой футболке.

Модель заплела две косички, а ее образ завершили черные очки.

Ана держала в руке мокрую губку, которой, вероятно, мыла стоящую позади машину.

Стоит отметить, что звезда облилась пенной водой, но ее это нисколько не волновало. Красотка улыбалась и выглядела непринужденно - просто закачаешься.

Фото было обнародовано в сториз, поэтому оно не получило много лайков, как другие посты Чери.

Напомним, Ана Чери позировала в одной черной футболочке. Звезда играла на камеру прелестями, натягивая одежду так, чтобы скрыть самое интимное. Модель встала перед камерой боком и посветила упругими и обнаженными ягодицами.

Звезда сверкнула стройными ножками в гетрах.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в коротком топике, и обтягивающих лосинах, которые подчеркивают все ее прелести.

Звезда продемонстрировала пышную грудь, крутые бедра и роскошную пятую точку.

Напомним также, что Ана Чери предстала, повернувшись к камере вполоборота, соблазнительно выгнувшись и выпятив "пятую точку" на всеобщее обозрение.

Топ со шнуровкой и джинсы - просто идеально пришлись по фигуре.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".