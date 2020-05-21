Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) продемонстрировала шикарные формы в золотом бикини
Красотка опубликовала горячие видео, на которых позирует на крыше, пишет Politeka.net. Модель обмазалась лосьоном для загара, что видно по ее блестящему, масленому телу: "Какая сладкая".
Лямки крохотного верха бикини звезда завязала на груди, видимо, избегая неровного загара.
Маленький лифчик растянулся по груди и словно еле держался на ней.
Модель надела и микро-плавки, также держащаяся на тонких лямках.
Пышная грудь, стройная талия, упругий живот и подкаченные ножки - это тело совершенное.
Сьенега завершила образ прозрачной кепочкой и собранными в гульку волосами.
Стоит отметить, что на Кассандре практически нет макияжа.
Модель кокетничала в камеру, то улыбаясь, то уводя взгляд в сторону. Позже красотка достала бургер и стала с жадностью поедать его на камеру.
Хотя видео и были обнародованы в сториз, но все же с уверенностью можно сказать, что оно получило массу положительных отзывов от фанатов.
Сейчас на страницу красотки подписаны 864 тысячи пользователей сети, которые активно комментируют и лайкают посты звезды.
Напомним, Кассандра Сьенега предстала в прозрачном топе, который открыл виды не только на ее пышную грудь, но и на тонкую талию. Звезда закрасила самые интимные места серыми точками.
Также модель сидела в белых прозрачных трусиках, в которых без стеснения раскинула ноги.
Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в ярком бикини, которое как нельзя лучше подчеркнуло ее прекрасную фигуру.
В частности, верх купальника натянулся на пышной груди и выглядел шикарно.
Напомним, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".
А еще Politeka писала, что раздетая брюнетка из "Playboy" Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".
Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».