Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) продемонстрировала шикарные формы в золотом бикини

Красотка опубликовала горячие видео, на которых позирует на крыше, пишет Politeka.net. Модель обмазалась лосьоном для загара, что видно по ее блестящему, масленому телу: "Какая сладкая".

Лямки крохотного верха бикини звезда завязала на груди, видимо, избегая неровного загара.

Маленький лифчик растянулся по груди и словно еле держался на ней.

Модель надела и микро-плавки, также держащаяся на тонких лямках.

Пышная грудь, стройная талия, упругий живот и подкаченные ножки - это тело совершенное.

Сьенега завершила образ прозрачной кепочкой и собранными в гульку волосами.

Стоит отметить, что на Кассандре практически нет макияжа.

Модель кокетничала в камеру, то улыбаясь, то уводя взгляд в сторону. Позже красотка достала бургер и стала с жадностью поедать его на камеру.

Хотя видео и были обнародованы в сториз, но все же с уверенностью можно сказать, что оно получило массу положительных отзывов от фанатов.

Сейчас на страницу красотки подписаны 864 тысячи пользователей сети, которые активно комментируют и лайкают посты звезды.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в прозрачном топе, который открыл виды не только на ее пышную грудь, но и на тонкую талию. Звезда закрасила самые интимные места серыми точками.

Также модель сидела в белых прозрачных трусиках, в которых без стеснения раскинула ноги.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в ярком бикини, которое как нельзя лучше подчеркнуло ее прекрасную фигуру.

В частности, верх купальника натянулся на пышной груди и выглядел шикарно.

Напомним, что звезда Playboy Кассандра Сьенега выставила аппетитные "булочки" в бикини: "Ого, нереальные".

А еще Politeka писала, что раздетая брюнетка из "Playboy" Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая звезда Playboy Кассандра Сьенега еле втиснула роскошные формы в кружево: «Так жарко!».