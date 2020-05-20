Відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд похвалилася шикарним тілом в одній нижній білизні

Зірка активно веде сторінку в Instagram, публікуючи старі і нові фото, повідомляє Politeka.net. В одному з останніх сторі зірка з'явилася в ніжному образі.

Ретчфорд наділа синю мереживну білизну, яка здавалося замалою для її великих принад.

Кілька бантиків, пришитих до бюстика надали образу певної романтичності.

Тонкі бретельки натяглися на великих грудях і ледь стримувалися, щоб не зісковзнути.

Мереживні трусики зірка натягнула вище стегон, виділивши пишні стегна.

Пружний прес, накачені ніжки, пишні стегна - в цій фігурі все ідеально.

Образ доповнило блискуче намисто на шиї.

Модель відкинулася назад, присівши на сходи. Вона схопилася за волосся і дивилася в камеру, відкривши пухкі губи: "Сама бездоганність".

Фото було оприлюднено в сторіз, тому воно не зібрало масу лайків, як це зазвичай буває. Можливо, красуня отримала за нього масу компліментів в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд постала в золотому бікіні, яке ледь утримувало її соковиті форми.

Маленькі блискучі трикутники тканини натяглися на пишних грудях, а майже невидимі лямки ледве утримували таке "багатство".

Раніше повідомлялося, що Ебігейл Ретчфорд позувала в прозорій білизні, демонструючи елегантні вигини. Як можна помітити, модель одягла білу перуку, а на голові у неї видніється рожевий капелюх.

Незважаючи на красу знімка, її шанувальники були безмовні – фото вона поділилася в Сторіс.

Нагадаємо також, що Ебігейл Ретчфорд позувала в крихітному вбранні в образі принцеси Леї з четвертої серії франшизи.

Нагадаємо, гаряча Ретчфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

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