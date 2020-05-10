25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, популярная по роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", наконец, показала своего сына

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которое посвятила Дню матери, что выпал на 10 мая. Аня предстала вместе с сыном Мишей, которому в июне исполнится два годика.

Актриса покривлялась с малышом на камеру. Они будто бы "прилипли" к стеклу - в таком виде, с распластавшимися забавными рожицами, их и засняли.

"МАМА - самое тееплое слово на свете👩‍👦✨ Всех мамочек поздравляю с этим замечательным статусом❤️🤱🏼 Пусть наши дети пробуждают и воспитывают в нас все самое лучшее🌻👶🏻 #мойангелочек 💋 #mothersday ☀️", - подписала домашнее фото Анна.

Поклонники за несколько часов поставили более 32 000 лайков и засыпали Кошмал комплиментами, умиляясь ее ребенком, а также поздравляя в ответ.

"😍 Боооожееее какие... 😄😄😄😄😄с праздником, Анечка!!!!)"

"Это Аня уже родила ? Или я чего-то не понимаю )" - "уже сыну года два наверное😅"

"Красивые мама сын"

"Какая милота😻 С праздником! ❤️"

"Ха-ха-ха фотка бомба"

Ранее мы сообщали, Кошмал удивила смешным фото с бокалом в руках. Так, актриса сидела за столиком в кафе на летней площадке, в белой футболке и смарт-часами на запястье. Анна угощалась винным напитком - сангрией. При этом скорчила забавную мину, сделав большие глаза.

«Оставлю это здесь, чтобы поскорее туда вернуться🔜 Не уверена, что в этом есть связь🤔 ну а вдруг сработает 🤷🏼‍♀️😄 P.S.: ох уж эта сангрия 🤤», - подписала фото Кошмал.

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