Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал порадовала фанатов снимками с отдыха и признанием о том, за чем больше всего соскучилась
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Оставлю это здесь, чтобы поскорее туда вернуться🔜 Не уверена, что в этом есть связь🤔 ну а вдруг сработает 🤷🏼♀️😄 P.S.: ох уж эта сангрия 🤤», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Кошмал позирует с бокалом в руках, игриво заглядывая в камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Вау, красавица», «вау, какая красотка», «ты тут похожа на Билли Айлиш», «красавица», «ты прекрасная», «улыбка красивая», «вот это принцесса», «боже, как это мило», - пишут они.
Как сообщалось ранее, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал прогулялась по пустым украинским улицам.
В частности, Анна Кошмал сделала откровенное признание перед своими поклонниками.
"Люблю дождь и не люблю зонтики, не боюсь намокнуть или заболеть или растаять) Дождь - праздник жизни", - подписала украинская звезда фото, сделанное во время прогулки по пустым улицам.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и в очередной раз восхитились естественной красотой звезды сериала "Сваты" Анны Кошмал.
"Красавица", "Любимая актриса! Я тоже люблю дождь", "Очень классное фото!", "Такого яркого и светлого солнышка тучки испугались", "Фотография просто чудесная", "Ты такая красивая!", "Анюта, вы прекрасны) всего вам доброго и будьте здоровы", "Обворожительная красавица!", "Люблю тебя", "Мне нравится запах после дождя. Когда я его вдыхаю, мне становится тепло на душе", "Всю жизнь дома лежит свой зонт, но ни разу им не пользовался) Всегда выбор был в пользу помокнуть под дождем нежели прятаться под зонтами или дождевиками, так прикольнее что ли", "Девочки, я в шоке", - написали они в комментариях под постом актрисы.
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