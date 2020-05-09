Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал порадовала фанатов снимками с отдыха и признанием о том, за чем больше всего соскучилась

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Оставлю это здесь, чтобы поскорее туда вернуться🔜 Не уверена, что в этом есть связь🤔 ну а вдруг сработает 🤷🏼‍♀️😄 P.S.: ох уж эта сангрия 🤤», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Кошмал позирует с бокалом в руках, игриво заглядывая в камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, красавица», «вау, какая красотка», «ты тут похожа на Билли Айлиш», «красавица», «ты прекрасная», «улыбка красивая», «вот это принцесса», «боже, как это мило», - пишут они.

Как сообщалось ранее, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал прогулялась по пустым украинским улицам.

В частности, Анна Кошмал сделала откровенное признание перед своими поклонниками.

"Люблю дождь и не люблю зонтики, не боюсь намокнуть или заболеть или растаять) Дождь - праздник жизни", - подписала украинская звезда фото, сделанное во время прогулки по пустым улицам.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и в очередной раз восхитились естественной красотой звезды сериала "Сваты" Анны Кошмал.

"Красавица", "Любимая актриса! Я тоже люблю дождь", "Очень классное фото!", "Такого яркого и светлого солнышка тучки испугались", "Фотография просто чудесная", "Ты такая красивая!", "Анюта, вы прекрасны) всего вам доброго и будьте здоровы", "Обворожительная красавица!", "Люблю тебя", "Мне нравится запах после дождя. Когда я его вдыхаю, мне становится тепло на душе", "Всю жизнь дома лежит свой зонт, но ни разу им не пользовался) Всегда выбор был в пользу помокнуть под дождем нежели прятаться под зонтами или дождевиками, так прикольнее что ли", "Девочки, я в шоке", - написали они в комментариях под постом актрисы.

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