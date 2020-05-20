Відома модель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, постала в спокусливому образі

Красуня опублікувала в сториз архівне фото, в якому вона демонструє апетитні форми, пише Politeka.net.

Модель постала ще з темним волоссям, вбраними в акуратну зачіску.

Демі з'явилася в сукні з квітковим принтом. Вона розстебнула гудзики і показала, що під ним нічого немає. Пишні принади "розвалилися" з боків.

Крім грудей, можна звернути увагу і на тонку талію зі сталевим пресом.

Доповнили гарячий образ знаменитості великі сережки у вухах.

Роуз зробила макіяж з акцентом на красиві очі. Пишні вії, довгі чорні стрілки - це те, що робить погляд більш глибоким.

На губи модель нанесла помаду нюдового відтінку.

Оскільки фото було оприлюднено в сториз, воно не зібрав масу лайків, як інші пости. Можливо красуню завалили компліментами в особисті повідомлення, адже вона цього гідна: "Королева краси".

Нагадаємо, Демі Роуз постала в мініатюрному купальнику, який майже нічого не закрив, і дивилася на захід сонця.

Красуня стояла спиною до фотографа, посвітивши п'ятою точкою в крихітному бікіні. Волосся моделі були розпущеним і прикрили всю спину.

"Небо - це стан душі", - написала зірка у пості.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала у ванній і знімала на відео в дзеркало. Модель з'явилася в джинсах і рожевому топі, які нагадував сорочку. Саме він і привернув особливу увагу, так як він був єдиною річчю, яка могла стримати натиск об'ємів моделі.

Великі форми знаменитості ледь не розв'язали невеликий вузлик, який насилу справлявся зі своїм завданням.

Нагадаємо, Демі Роуз похвалилася своїми "коштовностями" у золотому купальнику

А ще Politeka писала, що пишногруда Демі Роуз без одягу влаштувала прийом сонячних ванн біля басейну

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз нагнулася у ванній і показала зайве крупним планом