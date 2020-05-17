Известная модель Деми Роуз показала соблазнительный образ практически без одежды

На фото Деми позирует в пиджаке и черных трусиках. Красотка оставила волосы распущенными, а одежду расстегнула, чтобы показать самое сочное. Под грубой тканью можно увидеть пышные формы красавицы, которые остались без бюстгальтера. На втором снимке Роуз показала пятую точку, которая практически не была скрыта трусиками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Закрытие", - лаконично подписала кадр Роуз.

Фанаты поставили почти четверть миллиона лайков под публикацией и написали множество комментариев, в которых хвалили красоту девушки.

Сообщалось, что модель Деми Роуз показала идеальные изгибы во время фотосессии в новом купальнике.

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, поделилась солнечным фото в модном купальнике с тонкими завязками и дополнила свой образ такого же оттенка, что и купальник, цветком. Томная поза звезды не оставила фанатов равнодушными.

Ранее мы сообщали, что фигуристая модель Деми Роуз поделилась роскошным снимком, показав сою главную гордость во всей красе.

«Я вернулась к соку холодного отжима во время этой самоизоляции. Они низкокалорийный и богат питательными веществами», - поделилась красотка секретом своей стройной фигуры.

Напомним, сочная Деми Роуз еле уместила пышные сокровища в чересчур откровенном наряде

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