Известная модель Деми Роуз показала свежий солнечный образ
На фото Роуз лежит на животе у бассейна без одежды, соблазнительно выгнувшись и задрав ноги. Красотка читала книгу и демонстрировала румяные части тела, которые купались в лучах солнца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли оставить лайки под публикацией или написать комментарии. Все из-за того, что Деми опубликовала их в сторис Инстаграм, где такие функции отключены, но так и хочется написать: "Русалка".
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Ранее мы сообщали, что модель Деми Роуз продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ.
На кадрах Деми позирует в ванной, снимая себя на видео. Облачилась пышнотелая модель в джинсы и в розовый топ, напоминающий рубашку. Именно он и привлек особое внимание, так как он был единственной вещью, которая могла сдержать натиск объемов модели.
Сообщалось, что модель Деми Роуз показала яркое фото, позируя в необычном купальнике с глубоким вырезом прямо на груди.
Так, в этот раз Роуз позировала лежа на ярко-желтом нягком диване, показывая всю себя в открытом купальнике из блестящей ткани, совсем не скрывающей ее достоинства. Девушка с легкой улыбкой на лице буквально покорила фанатов.
Напомним, бессовестная Деми Роуз показала свою необъятную красоту в одних трусиках
А еще Politeka писала, что Деми Роуз устроила на пляже переполох в красном бикини
Также Politeka сообщала, что сочная Деми Роуз еле уместила пышные сокровища в чересчур откровенном наряде