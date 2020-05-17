Модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян"продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ
Известная модель обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.
Как сообщает Politeka.net, новое видео красавица опубликовала на своей страничке в Instagram.
На кадрах Деми позирует в ванной, снимая себя на видео. Облачилась пышнотелая модель в джинсы и в розовый топ, напоминающий рубашку. Именно он и привлек особое внимание, так как он был единственной вещью, которая могла сдержать натиск объемов модели.
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Сумасшедшие формы Деми едва на разорвали небольшой узелок, который с трудом сбавлялся со своей задачей. Идеальный ракурс, все таки позволил рассмотреть самые сочные места Роуз.
К сожалению, поклонники Роуз не смогли оценить и описать свое восхищении ее фигурой и откровенным декольте.
Ранее мы писали, что Роуз опубликовала фото в соблазнительном цветастом платье с глубоким декольте. Модель забыла надеть белье, поэтому ее пышные формы буквально вываливались из платья.
Кроме этого, Роуз оголила ножку, выставив ее немного вперед.
Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.