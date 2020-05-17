Модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян"продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ

Известная модель обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое видео красавица опубликовала на своей страничке в Instagram.

На кадрах Деми позирует в ванной, снимая себя на видео. Облачилась пышнотелая модель в джинсы и в розовый топ, напоминающий рубашку. Именно он и привлек особое внимание, так как он был единственной вещью, которая могла сдержать натиск объемов модели.

Сумасшедшие формы Деми едва на разорвали небольшой узелок, который с трудом сбавлялся со своей задачей. Идеальный ракурс, все таки позволил рассмотреть самые сочные места Роуз.





К сожалению, поклонники Роуз не смогли оценить и описать свое восхищении ее фигурой и откровенным декольте.

Ранее мы писали, что Роуз опубликовала фото в соблазнительном цветастом платье с глубоким декольте. Модель забыла надеть белье, поэтому ее пышные формы буквально вываливались из платья.

Кроме этого, Роуз оголила ножку, выставив ее немного вперед.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.