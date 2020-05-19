Модель Деми Роуз показала лишнее во время пляжной фотосессии

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр, сделанный на отдыхе. Девушка любит активный отдых и часто развлекается на пляже. В этот раз Деми удалось удивить видом в крошечном купальнике, сообщает Politeka.net.

Не секрет, что модель Деми Роуз является любительницей похвастаться достоинствами перед фанатами. В этот раз девушка сделала это любиым образом - примерив слишком тесный и открытый купальник, который едва ли скрыл ее грудь.

При этом не забыла девушка показать себя с удачного ракурса и подчеркнув плоский животик. Фанаты, как и ожидалось, не смогли остаться равнодушными:

«Это черепаха из "Бесконечной истории" на заднем плане?», «Я тебя люблю и обожаю 🔥🔥💋💋💯 ♥ ️», «Потерянный рай с красоткой 😍», «Где бы ты ни был, это рай», «Wow крошка заскучала🔥🔥🔥🔥🔥», «Мой любимый остров Я люблю жить там. 💯🙏», «Поймай меня, если можешь», «Такая крошка скучает», «золотая принцесса».

Отметим, девушка прославилась своими формами и ее новый снимок лишь подчеркнул изящные достоинства в крошечном бикини алого оттенка. Знаменитость подчеркнула формы, позируя на песке.

Отметим, что экс-подруга рэпера Тайга, который, в свою очередь, является бывшим возлюбленным Кайли Дженнер, не так давно ответила на многочисленные вопросы своих поклонников, касающиеся ее внешности. Она заявила, что гордится формами и совсем их не стесняется.

Как известно, сейчас в мире просто «бум» на формы, «как у Ким», поэтому девушка любит из подчеркивать и хвастаться ими же в белье. В отличие от Анастасии Квитко, фигура Деми Роуз в купальнике выглядит пропорциональной и более естественной. Фанаты отмечают, что девушка становится "сочнее с каждым днем".

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.