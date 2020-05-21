Відома модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титул "Міс Бум-Бум", показала максимально близько свої форми

На фото Кортес стоїть у кольоровому боді перед дзеркалом. Дівчина розвернулася п'ятою точкою до камери, щоб показати її ідеальний вигляд. А в дзеркалі можна помітити, що Сьюзі засвітила зайве, що просвічувалась крізь тонку тканину. Фото вийшло красивим і дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Досконалість, абсолютно приголомшливо", "Дуже гарно", "Величезний і прекрасний ***", "Товстий і солодкий", "Я розумію, чому ти номер один", "Розігнала апетит".

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Сьюзі Кортез порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою на відпочинку.

«Добрий день», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кортез позує в крихітному купальнику, який елегантно спустила. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Раніше ми повідомляли, що бразильська модель Сьюзі Кортес постала в одній білизні.

На знімку модель позує в білизні, що складається з тонких ремінців. Настільки відвертий "наряд" нічого не прикриває, а лише надає образу більшої пікантності.

Тонкі ниточки вп'ялися в шкіру Кортес на спині, сідницях і ногах.

Не можна не звернути уваги на пишні груди, сідниці і тонку талію.

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