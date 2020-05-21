Відома модель, актриса Емілі Ратаковски в напівпрозорому вбранні блиснула формами

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця вирішила поділитися теплим весняним кадром, на якому позувала в напівпрозорій ніжній сукні з салатової тканини. При цьому дівчина без сорому посвітила своєю білизною, повернувшись спиною до об'єктиву, повідомляє Politeka.net.

Так, модель позувала ввечері в легкому вбранні, показавши свої сідниці у всій красі з вигідного ракурсу. При цьому дівчина також підкреслила свій природний спосіб - без макіяжу і укладання темних локонів Емілі виглядала мило і природно. Шанувальники не змогли цього не помітити:

«Як виглядає шикарно, просто вау», «Флора», «Яка ти підступна😍😍😍😍😍😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Яка ще фауна😂 Ваша попа краща, Міс Ратаковски», «Супер 👌🔥😘», «Чорт, ти така погана», «Я люблю тебе (моя) погана дівчина», «Це так апетитно», «яка фігура, стала більш елегантно хороша».

До цього знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця поділилася стильним кадром у новому купальнику, який вигідно підкреслив її стрункі форми і ідеально засмагле тіло. Як відомо, Емілі любить активний відпочинок і прогулянки на природі, тому в її профілі в Instagram багато фото в купальниках і легких літніх нарядах.

Так, на новому фото дівчина постала спиною до об'єктиву, але з-за дзеркала, що стояло перед нею, вона засвітила свій образ з самих різних ракурсів. Ратаковски позувала з недбало розпущеним волоссям і похвалилася тим, що знову позує без макіяжу, підкреслюючи природну красу:

«Hermosaaaaa», «Ти така красива», «Просто чудово, бунтарка», «Це найкраще фото сьогодні», «Захоплює красою», «Culazo🌸🌸 @emrata», «Я насправді думав, що це @kendalljenner», «Лол, я не знаю. Вони обидві виглядають однаково, якщо не дуже схожі на мене», «Правда міні копія Дженнер😍👏🔥😮🙌», «Так дивно виглядає😭».

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