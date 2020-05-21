Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски в полупрозрачном наряде сверкнула формами

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница решила поделиться теплым весенним кадром, на котором позировала в полупрозрачном нежном платье из салатовой ткани. При этом девушка без стыда посветила своим бельем, повернувшись к объективу спиной, сообщает Politeka.net.

Так, модель позировала вечером в легком наряде, показав свои ягодицы во всей красе с выгодного ракурса. При этом девушка также подчеркнула свой естественный образ - без макияжа и укладки темных локонов Эмили выглядела мило и естественно. Поклонники не смогли этого не заметить:

«Как выглядит шикарно, просто вау», «Флора», «Какая ты коварная😍😍😍😍😍😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Какая еще фауна😂 Ваша попа лучшая, Мисс Ратаковски», «Супер 👌🔥😘», «Черт, ты такая плохая», «Я люблю тебя (моя) плохая девушка», «Это так аппетитно и коварно», «какая фигура, стала более элегантно хороша».

До этого знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница поделилась стильным кадром в новом купальнике, который выгодно подчеркнул ее стройные формы и идеально загорелое тело. Как известно, Эмили любит активный отдых и прогулки на природе, поэтому в ее профиле в Инстаграм много фото в купальниках и легких летних нарядах.

Так, на новом фото девушка предстала спиной к объективу, но из-за зеркала, что стояло перед ней, она засветила свой образ с самых разных ракурсов. Ратаковски позировала с небрежно распущенными волосами и похвасталась тем, что снова позирует без макияжа, подчеркивая естественную красоту:

«Hermosaaaaa», «Ты такая красивая», «Просто чудесно, бунтарка», «Это лучшее фото сегодня», «Восхищает красотой», «Culazo🌸🌸 @emrata», «Я на самом деле думал, что это @kendalljenner», «Лол, я не знаю. Они обе выглядят одинаково, если не очень похожи на меня», «Правда мини копия Дженнер😍👏🔥😮🙌», «Так удивительно выглядит😭».

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