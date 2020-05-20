Відома модель Демі Роуз показала себе в ніжному образі при останніх променях сонця
На фото красуня стоїть у воді спиною до камери. Дівчина була тільки в мініатюрному купальнику, який майже нічого не закрив, і дивилася на захід сонця. Завдяки цьому можна оцінити ідеальні форми Роуз, які вона без сорому показала на ніжному кадрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Небо - це стан душі", - написала Демі під кадром.
Фанати поставили майже 400 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Дівчинка", "Який захід сонця", "Небо поруч з тобою, мила моя", "Супер привіт", "Каліфорнійська мрія".
Раніше ми повідомляли, що модель Демі Роуз залишилася в одній сіточці заради гарячих кадрів.
Цього разу Демі приміряла образ спокусливої красуні в одній сіточці, зовсім не прикриває її гідності.
При цьому, залишившись без ліфчика, Демі все ж була одягнена в чорні бікіні, також помітні через тонку сіточку. Дівчина, млосно позувала на сонячному кадрі, серйозно дивлячись в об'єктив. Сама вона лежала перед камерою, виставивши всі достоїнства в найкращому вигляді, що не могли не відзначити фанати.
Повідомлялося, що модель Демі Роуз показала яскраве фото, позуючи в незвичайному купальнику з глибоким вирізом прямо на грудях.
Так, в цей раз Роуз позувала лежачи на яскраво-жовтому нягком дивані, показуючи всю себе у відкритому купальнику з блискучої тканини, зовсім не приховує її гідності. Дівчина з легкою посмішкою на обличчі буквально покориал фанатів.
Нагадаємо, Демі Роуз похвалилася своїми "коштовностями" у золотому купальнику
А ще Politeka писала, що пишногруда Демі Роуз без одягу влаштувала прийом сонячних ванн біля басейну
Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз нагнулася у ванній і показала зайвого крупним планом