Зірка, як завжди, дуже приваблива

Бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", з'явилася в спокусливому вигляді

Красуня продемонструвала ідеальну фігуру в Instagram, як вона любить, передає Politeka.net. Сьюзі позувала в чорному мереживному бікіні, який натягнула вище стегон. Красуня схопилася за одну з тоненьких лямок і відтягнула її.

Зверху Кортес наділа хутряну накидку, під якою, ймовірно, не було ліфчика: "Дуже гаряче".

Зірка зробила макіяж з бузковими тінями і з акцентом на пишні вії. Губи Кортес - рожеві від помади.

Своє довге волосся модель розпустила, вона притулилася до стіни, злегка нахилила голову і закрила очі, ніби отримуючи насолоду. В руках Кортес тримав щось схоже на пачку грошей.

За сім годин пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали модель компліментами, згадавши про ідеальну фігуру.

Варто відзначити, що на зірку вже підписані 2,2 мільйона осіб, які проявляють велику активність на її сторінці.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала в білій блузі з глибоким декольте, яку задерла, щоб показати живіт.

Під блузу красуня не одягла нижньої білизни, в результаті одна з грудей випала з неї, однак Кортес завбачливо прикрила її рукою.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес перебувала на тренажері, розсунувши ноги. Рукою вона прикрила соковите між ними, а другою - праву грудь. Другу молочну залозу довелося закривати волоссям. Красуня позувала для обкладинки популярного журналу Playboy.

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