Известная модель Сьюзи Кортес, получившая дважды титул "Мисс Бум-Бум" за самые красивые ягодицы, показала всю красоту в горячем ракурсе

На фото Кортес стоит на лестнице в белом нижнем белье и демонстрирует пятую точку. Сьюзи в этот момент снимали снизу и благодаря этому можно рассмотреть самую красивую часть девушки, которая не обтянута бельем. Волосы модель решила оставить распущенными, стоя спиной к камере. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Круто", "Ты такая красивая и великолепная", "Очень хорошо", "Ола Сьюзи, горячая".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес устроила демонстрацию своих красот.

На фото Сьюзи сидела на стуле, раздвинув ноги. Кортес была в кроссовках и футболке, а пикантное место прикрыла одной рукой, чтобы ничего не засветить. Волосы у красавицы были распущены, а сама модель смотрела соблазнительно в камеру. Фотография получилась зажигательной и возбуждающей.

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес решила порадовать поклонников и сверкнула безупречной фигурой в прозрачном белье.

«Добрый день, любимые», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кортез позирует в прозрачном белье, которое максимально подчеркивает ее пышные формы. При этом звезда решила прикрыть пикантные места руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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