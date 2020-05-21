Звезда, как всегда, очень привлекательна

Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", предстала в соблазнительном виде

Красотка продемонстрировала идеальную фигуру в Инстаграм, как она любит, передает Politeka.net. Сьюзи позировала в черном кружевном бикини, который натянула выше бедер. Красотка схватилась за одну из тоненьких лямок и оттянула ее.

Сверху Кортес надела меховую накидку, под которой, вероятно, не было лифчика: "Очень горячо".

Звезда сделала макияж с сиреневыми тенями и с акцентом на пышные ресницы. Губы Кортес - розоватые от помады.

Свои длинные волосы модель распустила, она прислонилась к стене, слегка наклонила голову и закрыла глаза, будто получая наслаждение. В руках Кортес держала нечто похожее на пачку денег.

За семь часов пост собрал более 11 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали модель комплиментами, упомянув об идеальной фигуре.

Стоит отметить, что на звезду уже подписаны 2,2 миллиона человек, которые проявляют большую активность на ее странице.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала в белой блузе с глубоким декольте, которую задрала, чтобы показать живот.

Под блузу красотка не надела нижнего белья, в результате одна из грудей выпала из нее, однако Кортес предусмотрительно прикрыла ее рукой.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес находилась на тренажере, раздвинув ноги. Рукой она прикрыла самое сочное между ними, а второй - правую грудь. Вторую молочную железу пришлось закрывать волосами. Красавица позировала для обложки популярного журнала Playboy.

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