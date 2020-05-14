Известная модель Сьюзи Кортес, которая стала обладательницей титула "Мисс Бум-Бум", устроила демонстрацию своих красот
На фото Сьюзи сидела на стуле, раздвинув ноги. Кортес была в кроссовках и футболке, а пикантное место прикрыла одной рукой, чтобы ничего не засветить. Волосы у красавицы были распущены, а сама модель смотрела соблазнительно в камеру. Фотография получилась зажигательной и возбуждающей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
Русская Кардашьян в дерзком мини показала необъятные «дары природы»: «Боже, уже вываливаются…»
Фаворитка Макса Михайлюка на проекте "Холостяк" перешла границы дозволенного: "Прямо на постели..."
"Исчезли 23 тысячи": сбылся самый страшный сон клиента ПриватБанка, подробности ЧП
Бузова в откровенном боди ошарашила неприличным видом: "Фу, ужасно смотрится"
"Мама", "Шоколад", "Так горячо", "Поднять обе руки и сказать, что я немного хочу", "Прекрасно", "Ты всегда выглядишь красиво, как ты выходишь, не имеет значения, ты выглядишь эффектно", "Принцесса любви".
Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес блеснула еще одной завидной частью тела.
Не только ягодицами едиными модель умеет приковать к себе пристальное внимание. Дело в том, что она избавилась от лифчика, смело выставив напоказ упругие "кексики" бронзового цвета.
Яркий макияж с акцентом на глаза, слегка влажные волосы, собранные назад, а также уютное интимное освещение дополнили пленительный кадр.
Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес показала свое тело во всех подробностях.
На опубликованных кадрах Сьюзи Кортез развалилась в кресле, бесстыже расставив ноги. На ней купальник ярко-желтого цвета, который подчеркивает все формы модели.
Напомним, обладательница самых красивых ягодиц потрясла своими размерами в невидимом белье
Также Politeka писала, что обладательница самых красивых ягодиц заняла идеальную позу
А еще Politeka сообщала, что обладательница самых красивых ягодиц сняла одежду и показала, как любит на диване