Известная модель Сьюзи Кортес, которая стала обладательницей титула "Мисс Бум-Бум", устроила демонстрацию своих красот

На фото Сьюзи сидела на стуле, раздвинув ноги. Кортес была в кроссовках и футболке, а пикантное место прикрыла одной рукой, чтобы ничего не засветить. Волосы у красавицы были распущены, а сама модель смотрела соблазнительно в камеру. Фотография получилась зажигательной и возбуждающей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Мама", "Шоколад", "Так горячо", "Поднять обе руки и сказать, что я немного хочу", "Прекрасно", "Ты всегда выглядишь красиво, как ты выходишь, не имеет значения, ты выглядишь эффектно", "Принцесса любви".

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес блеснула еще одной завидной частью тела.

Не только ягодицами едиными модель умеет приковать к себе пристальное внимание. Дело в том, что она избавилась от лифчика, смело выставив напоказ упругие "кексики" бронзового цвета.

Яркий макияж с акцентом на глаза, слегка влажные волосы, собранные назад, а также уютное интимное освещение дополнили пленительный кадр.

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес показала свое тело во всех подробностях.

На опубликованных кадрах Сьюзи Кортез развалилась в кресле, бесстыже расставив ноги. На ней купальник ярко-желтого цвета, который подчеркивает все формы модели.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц потрясла своими размерами в невидимом белье

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