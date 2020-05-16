Бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", практически каждый день хвастается своей главной гордостью - пятой точкой
Красотка в очередной раз встала в пикантную позу и сверкнула ягодицами, передает Politeka.net.
Модель предстала в облегающих ярких мини-шортах и коротком топе на тонких бретельках.
Шортики прекрасно подчеркнули ягодицы звезды, за которые она и получила свой титул: "Ого, какая упругая часть тела".
Нельзя также не отметить накаченное тело Кортес. Известно, что знаменитость много времени проводит в спортзале, чтобы достичь таких результатов.
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Звезда распустила длинные волосы и любовалась видами с балкона.
В посте Кортес рассказала о своем сайте, в котором она публикует самые откровенные снимки.
За пять часов пост собрал почти 11 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети, как всегда, восхитились формами звезды и пообещали, что обязательно посетят ее сайт.
Стоит отметить, что сейчас на страницу мисс "Бум-Бум" подписаны 2,2 миллиона пользователей сети.
Напомним, Сьюзи Кортес позировала в белье, состоящем из тонких ремешков. Столь откровенный "наряд" ничего не прикрывает, а лишь придает образу большей пикантности.
Тонкие ниточки впились в кожу Кортес на спине, ягодицах и ногах.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес стояла на лестнице в белом нижнем белье и демонстрировала пятую точку.
Модель снимали снизу, и благодаря этому, можно рассмотреть самую красивую часть девушки, которая обтянута бельем.
Поклонники засыпали модель комплиментами, не в силах устоять перед такой красотой.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц пленила изгибами, избавившись от белья
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