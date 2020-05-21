Відома модель Ана Чері показала в незвичайному образі свою соковиту красу

Красуня в цей раз стояла в білому платті з дірочок, розвернувшись п'ятою точкою до камери. На дівчині зовсім не було білизни, а образ Чері доповнила зібраними волоссям у хвіст. Фотографія вийшла дуже спокусливою і запальною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Дівчинка, омг, вогонь", "Привіт", "Прекрасна", "Дуже красива", "найсмачніша", "Дивна жінка".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері пококетничала з фанатами.

Красуня грала на камеру принадами, натягуючи футболку так, щоб приховати найінтимніше. Модель постала перед камерою боком і посвітила пружними і оголеними сідницями.

Також зірка одягла високі гетри, які обтягнули стрункі ніжки.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала себе в спортивному стилі.

Крім того, верх наряду мав довжину, що дозволяє милуватися пружним пресом і тонкою талією. Були помітні кубики на животі.

Спортивні штани обтягнули струнке тіло і пишні стегна.

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