Американская фитнес-модель Ана Чери сняла себя в зеркало в пикантном образе
Красотка ежедневно выкладывает горячие кадры в своем Инстаграм, чем очень радует поклонников, пишет Politeka.net. В одном из последних стори звезда предстала в леопардовом купальнике, который идеально подчеркнул ее шикарные формы - просто обзавидоваться.
Красотка потрясла великолепием своих грудей и упругих ягодиц. Стоит отметить, что звезда занимается спортом и очень тщательно следит за питанием.
Низ крохотного бикини держался на тонких завязанных лямках и открывал виды на красивые бедра модели.
Свой образ игривая красотка дополнила кепочкой, убрав волосы в высокий пучок.
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"Люблю вас всех!", - написала Ана.
Красотка рассказала, что недавно отпраздновала 34-летие и получила массу поздравлений. Модель поблагодарила всех за теплые слова.
Сейчас на страницу Чери подписаны 12,5 миллионов человек, которые оставляют ей массу сообщений, в том числе, комплиментов. Посты знаменитости моментально набирают тысячи лайков.
Напомним, Ана Чери предстала в облегающей одежде. Топик подчеркнул пышные прелести, а из-за короткой длины позволил полюбоваться упругим прессом и тонкой талией. Были заметны кубики на животе.
Спортивные штаны обтянули стройное тело и пышные бедра.
Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в платье из сеточки и короной на голове. Волосы у красотки были распущены в этот раз.
Модель закрыла пухлые губы и закрыла глаза.
Звезда растянулась на розовой простыне и показала себя в профиль. Фотография получилась соблазнительной и возбуждающей.
Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат
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