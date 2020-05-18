Американская фитнес-модель Ана Чери сняла себя в зеркало в пикантном образе

Красотка ежедневно выкладывает горячие кадры в своем Инстаграм, чем очень радует поклонников, пишет Politeka.net. В одном из последних стори звезда предстала в леопардовом купальнике, который идеально подчеркнул ее шикарные формы - просто обзавидоваться.

Красотка потрясла великолепием своих грудей и упругих ягодиц. Стоит отметить, что звезда занимается спортом и очень тщательно следит за питанием.

Низ крохотного бикини держался на тонких завязанных лямках и открывал виды на красивые бедра модели.

Свой образ игривая красотка дополнила кепочкой, убрав волосы в высокий пучок.

"Люблю вас всех!", - написала Ана.

Красотка рассказала, что недавно отпраздновала 34-летие и получила массу поздравлений. Модель поблагодарила всех за теплые слова.

Сейчас на страницу Чери подписаны 12,5 миллионов человек, которые оставляют ей массу сообщений, в том числе, комплиментов. Посты знаменитости моментально набирают тысячи лайков.

Напомним, Ана Чери предстала в облегающей одежде. Топик подчеркнул пышные прелести, а из-за короткой длины позволил полюбоваться упругим прессом и тонкой талией. Были заметны кубики на животе.

Спортивные штаны обтянули стройное тело и пышные бедра.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в платье из сеточки и короной на голове. Волосы у красотки были распущены в этот раз.

Модель закрыла пухлые губы и закрыла глаза.

Звезда растянулась на розовой простыне и показала себя в профиль. Фотография получилась соблазнительной и возбуждающей.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

А еще Politeka писала, что роскошная Ана Чери показала «близняшек» без белья

Также Politeka сообщала, что Ана Чери в наряде с вырезом изогнулась ради горячих снимков