Фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показала невероятные формы в наряде в сетку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Лучшее прикрытие», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Чери позирует в крохотном белье, поверх которого модель решила натянуть наряд в сетку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, королева», «бомба, а не тело», «красотка», «лучшее тело», «Чери – красотка!», «это очень круто», «лучшая женщина в мире», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Ана Чери спохвасталась стройной фигуре в бунтарском образе.

Находясь на карантине девушка старается пополнять свой профиль в социальной сети Инстаграм самыми разными кадрами, не забывая при этом показывать также то, как тренируется, занимается на природе и устраивает съемки в необчных образах. В этот раз модель примерила на себя стильное черное белье.

Так, стройная Ана восхитила видом в аккуратном бикини и черном лифчике с прозрачными вставками по бокам. При этом в руках она держала игрушечную маску "Дарта Вейдера" - персонажа из фильмов "Звездные войны". Девушка является фанаткой фильма, поэтому нередко также примерет образы из кино.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

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