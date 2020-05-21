Известная модель Ана Чери показала в необычном образе свою сочную красоту

Красавица в этот раз стояла в белом платье из дырочек, развернувшись пятой точкой к камере. На девушке совсем не было белья, а образ Чери дополнила собранными волосами в хвост. Фотография получилась очень соблазнительной и зажигающей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Девочка, омг, огонь", "Привет", "Прекрасная", "Слишком красивая", "Самая вкусная", "Удивительная женщина".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери пококетничала с подписчиками.

Красотка играла на камеру прелестями, натягивая футболку так, чтобы скрыть самое интимное. Модель встала перед камерой боком и посветила упругими и обнаженными ягодицами.

Также звезда надела высокие гетры, которые обтянули стройные ножки.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала себя в спортивном стиле.

Кроме того, верх наряда имел длину, позволяющую любоваться упругим прессом и тонкой талией. Были заметны кубики на животе.

Спортивные штаны обтянули стройное тело и пышные бедра.



