Американская фитнес-модель Ана Чери спохвасталась стройной фигуре в бунтарском образе

Находясь на карантине девушка старается пополнять свой профиль в социальной сети Инстаграм самыми разными кадрами, не забывая при этом показывать также то, как тренируется, занимается на природе и устраивает съемки в необчных образах. В этот раз модель примерила на себя стильное черное белье, пишет Politeka.

Так, стройная Ана восхитила видом в аккуратном бикини и черном лифчике с прозрачными вставками по бокам. При этом в руках она держала игрушечную маску "Дарта Вейдера" - персонажа из фильмов "Звездные войны". Девушка является фанаткой фильма, поэтому нередко также примерет образы из кино.

Например, недаво она предстала в двух разных ракурсах, чем сразу же покорила фолловеров, написав, что снялась в этом образе для них:

«Та, кто любит тебя» ✨✨ Вы поклонник Звездных войн? Переходите на темную сторону ✨ # princessleia # месть 5-го # Звездных войн # косплей # костюм # веселье # косплейгерл», - написала Ана.

В прочем, похоже, в последнее время звезда решила разбавить ленту не только пляжными кадрами и фото из тренировок, но еще и жарким видом в платье нежного оттенка и такого же цвета нижнем белье.

«Я просто хочу сказать вам, спасибо. Я ценю всех вас, поддержку и любовь, которую вы мне оказываете – все вы потрясающие! Вы можете задать мне вопрос или просто оставить мне смайлики 🙌🏼 Всем хорошего дня !!!», - написала Чери.

Вот что ответили пользователи:

«Отлично выглядит 🌹🌻💋👈👄🌼👌», «Мне нравится твое платье, ты удивительна 😉💓🖐», «Прекрасно», «@anacheri Мне бы очень хотелось узнать размер платья, которое ты носишь, пожалуйста. 😊», «Оглушающий персик, выгляди огонь», «за тобой следуют миллионы - вероятно, этого не увидишь, но ты самая красивая женщина 🥵🥵».

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