Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, постала перед шанувальниками у пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих кадрах Омович позує на ліжку з сумочкою, демонструючи апетитні форми у вбранні з вирізом. Самі кадри зірка ніяк не прокоментувала.

Уточнимо, що шанувальники Омович також були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки кадри модель опублікувала у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська красуня Альона Омович порівняла себе з молодою Анджеліною Джолі, похвалившись фігурою у відвертій білизні.

Популярна instagram-модель, яку багато хто в мережі називають «української Кардашьян», поділилася новою фотографією в своєму Instagram.

На знімку Омович позує на ліжку в еротичну чорному білизна. Оригінальний мереживний ліф лише частково прикриває пишні груди красуні, а гумки від трусів модель кокетливо звела вгору.

На обличчі моделі легкий макіяж, а її волосся зібрані в дрібні кіски.

«На секунду подумала,що тут я схожа на молоду Джолі...Але потім передумала. Ностальгую по косам», - підписала знімок Олена.

Нагадаємо, українська Кардашьян запхала нереальні розміри під тонку маєчку.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян спокусила пікантним видом в "золотому" бікіні.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян розстебнула косуху і показала своє пишне "добро".