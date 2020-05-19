Украинская красотка Алена Омович сравнила себя с молодой Анджелиной Джоли, похваставшись фигурой в откровенном белье
Популярная инстаграм-модель, которую многие в сети называют «украинской Кардашьян», поделилась новой фотографией в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
На снимке Омович позирует на кровати в эротичном черном белье. Оригинальный кружевной лиф лишь частично прикрывает пышную грудь красотки, а резинки от трусиков модель кокетливо приподняла вверх.
На лице модели легкий макияж, а ее волосы собраны в мелкие косички.
«На секунду подумала,что здесь я похожа на молодую Джоли...Но потом передумала. Ностальгирую по косам», - подписала снимок Алена.
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Подписчики модели активно обсуждают ее фото.
«Ха-ха-ха сравнила тоже - искусственную с настоящей», «Есть схожесть шикарная», «Нет, у тебя свой индивидуальный образ!!», «Почему блин такая красивая?», «Пантера», «Похоже на куклу», «Ты горячая как кузов КАМАЗа с асфальтом», «Главное не косы-главное содержание», «Красотка. И фигура у Вас что надо», - пишут люди.
До этого мы писали, что Омович потрясла великолепным видом без белья. Красотка продемонстрировала прелести, снимая себя в зеркало. Звезда надела белую маечку, под которой не было белья, это было по видно по отчетливым признакам.
Майка обтянула не только пышные груди украинской знаменитости, но и ее тонкую талию. Кроме того, модель предстала в серых джинсах, которые пришлись ей по фигуре натянувшись на пятой точке и стройных ножках.
На плечи украинская Кардашьян накинула кожаную косуху.
Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".