Американська супермодель Емілі Ратаковскі вразила неймовірними вигинами під час нової фотосесії з чоловіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Наприкінці вийшла наша одяг для вас і близьких», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках манекенниця Емілі Ратакосвкі позує разом з чоловіком в крихітному топі. Зірку ніжно обіймають на камеру, а на одному зі знімків чоловік з незрозумілих причин запустив руку в її кишеню на штанях.

«Куди це він засунув руку? Цікаво», «як не соромно – мати таке красиве тіло. Ай яй яй», «ідеальна», «ти така мила на цих фотографіях», «діамант, а не модель», «найулюбленіша пара коли-небудь», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковскі опублікував пікантні фото з чоловіком.

Зірка часто радує шанувальників гарячими знімки, на яких показує всі свої достоїнства фігури.

Так, на фото Ратаковски і її чоловік Себастьян Беар-МакКлард, постали в однакових костюмах: у сорочці і шортах яскравого забарвлення.

Примітно, що пікантності поряд надала модель, яка розкрила сорочку і показала оголені груди: "Розкута красуня".

Пара дивилася в очі один одному, посміхалася і цілувалася.

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