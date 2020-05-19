Американська супермодель Емілі Ратаковскі вразила неймовірними вигинами під час нової фотосесії з чоловіком
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Наприкінці вийшла наша одяг для вас і близьких», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках манекенниця Емілі Ратакосвкі позує разом з чоловіком в крихітному топі. Зірку ніжно обіймають на камеру, а на одному зі знімків чоловік з незрозумілих причин запустив руку в її кишеню на штанях.
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«Куди це він засунув руку? Цікаво», «як не соромно – мати таке красиве тіло. Ай яй яй», «ідеальна», «ти така мила на цих фотографіях», «діамант, а не модель», «найулюбленіша пара коли-небудь», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковскі опублікував пікантні фото з чоловіком.
Зірка часто радує шанувальників гарячими знімки, на яких показує всі свої достоїнства фігури.
Так, на фото Ратаковски і її чоловік Себастьян Беар-МакКлард, постали в однакових костюмах: у сорочці і шортах яскравого забарвлення.
Примітно, що пікантності поряд надала модель, яка розкрила сорочку і показала оголені груди: "Розкута красуня".
Пара дивилася в очі один одному, посміхалася і цілувалася.
Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковскі виставила свої багатства в облягаючому одязі
Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковскі зняла білизну і показала свої принади без прикрас
А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні