Американская супермодель Эмили Ратаковски поразила невероятными изгибами во время новой фотосессии с мужем
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Наконце-то вышла наша одежда для вас и близких», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках манекенщица Эмили Ратакосвки позирует вместе с мужем в крохотном топе. Звезду нежно обнимают на камеру, а на одном из снимков мужчина по непонятным причинам запустил руку в ее карман на штанах.
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«Куда это он руку засунул? Интересно», «как не стыдно – иметь такое красивое тело. Ай яй яй», «идеальная», «ты такая милая на этих фотографиях», «бриллиант, а не модель», «самая любимая пара когда-либо», - пишут они.
Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски опубликовала пикантные фото с мужем.
Звезда часто радует поклонников горячими снимки, на которых показывает все свои достоинства фигуры.
Так, на фото Ратаковски и ее муж Себастьян Беар-МакКлард, предстали в одинаковых костюмах: в рубашке и шортах яркой расцветки.
Примечательно, что пикантности наряду придала модель, которая распахнула рубашку и показала обнаженную грудь: "Раскованная красотка".
Пара смотрела друг другу в глаза, улыбалась и целовалась.
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