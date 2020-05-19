52-річна американська актриса і фотомодель, зірка "Рятувальників Малібу", Памела Андерсон, підкорила красою

Зірка постала у красивому платті, милуючись видами на балконі, передає Politeka.net.

Артистка повернулася спиною до фотографа і в результаті засвітила оголену спинку, яку обплели тонкі лямки шовкового плаття.

Наряд обтягнув тонку талію і пружні сідниці моделі. Стрункі ніжки були заховані під тонкою довгою тканиною, яка торкалася підлоги.

Ядерна блондинка розпустила довге волосся й дивилася вдалину.

Модель витягла руку і взялася за поручень.

Чорно-білий знімок вийшов дуже красивим і загадковим, особливо завдяки такій знаменитості, як Андерсон.

За 20 хвилин пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали безліч компліментів зірці. Люди підкреслили, що фігура блондинки гідна усіляких похвал і не дарма вона стала знаменитою.

Нагадаємо, Памела Андерсон постала у білій весільній сукні, довгій фаті і туфлях на шпильках.

Незвично побачити актрису в такому образі, але ще більш дико те, що заради ефектного знімка, вона вляглася прямо на мощену плиткою вулицю.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон з'явилася в ніжному, і одночасно пікантному образі.

Красуня одягалася лише в білизну, яка чудово поєднувалася з її фантастичними формами. Хоч її обличчя не було видно на кадрі, шанувальники залишилися задоволеними розкішною позою.

Нагадаємо також, що Памела Андерсон стояла за склом, по якому тече вода. Можна побачити пишні груди Андерсон, які вона нічим не прикрила. Модель підняла голову вгору

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