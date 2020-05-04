Легенда Голливуда до сих пор умеет удивить!

Американская звезда Памела Андерсон продолжает ностальгировать по уходящей молодости

На своей странице в социальной сети Instagram 52-летняя блондинка практически ежедневно публикует архивные черно-белые снимки, сделанные в период пика ее популярности, передает Politeka.net.

В этот раз белокурая красотка опубликовала разворот со страницы журнала, на котором позирует, лежа на диване. На фотографии она наряжена то ли в короткий комбинезон, то ли в комбинацию, низ которой практически не прикрывает пятую точку, а лиф едва удерживает огромный бюст.

Памела лежит на животе, закинув одну ногу в туфлях на каблуке на спинку кожаного дивана, а вторую согнув в колене, и рассматривая свои ногти.

«Оставайся дома», – подписала снимок хештэгом Памела.

Как известно, в молодости Андерсон неоднократно прибегала к услугам пластической хирургии. В 1990 году она стала ведущей моделью журнала Playboy, где неоднократно попадала на развороты глянца и его обложку. А тот же период она начинает посещать хирурга, моделируя внешность.

Сначала девушка увеличила грудь до четвертого размера, а затем – до пятого. Многие критики отмечали, что при росте в 170 сантиметров и весе 50 килограммов ее бюст выглядел весьма непропорционально. Однако девушку это совершенно не смущало, а ее популярность росла день ото дня.

Позже Памела также увеличила себе губы, периодически улучшала овал лица, используя иньекции ботокса, делала липосакцию на бедрах.

В 1999 году она шокировала поклонников, избавившись от имплантов в груди.

Мало кто знает о том, что еще в подростковом возрасте Памела отказалась от мяса. Она убежденный веган, а также является активным членом организации по защите животных «Люди за нравственное обращение с животными».

Напомним, томная Памела Андерсон приспустила халат ради пикантного кадра.

Также Politeka писала, что Памела Андерсон без одежды и стыда устроила взрослую фотосессию прямо на пляже.

А еще Politeka сообщала, что сочная Памела Андерсон сняла всю одежду и стала на колени ради жаркого кадра.