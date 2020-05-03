Американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок

В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимком актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала довольно пикантный архивный снимок.

На кадре Андерсон позирует в полосатой кофточке с невероятно откровенным декольте, которое позволяет во всей красе полюбоваться ее шикарной грудью. Черный берет и пряди волос, торчащие из-под него дополнили пикантности образу актрисы.

Кроме того, она поставила автограф прямо на своей груди.

Поклонники Андерсон по достоинству оценили такой смелый снимок, что и отразилось в сотнях восторженных комментариях. Некоторое даже отметили, что такое скрывать непозволительно с ее стороны.



Не так давно она поделилась кадром, на котором позирует без бюстгальтера, одев лишь шляпку, которой попыталась прикрыть свою шикарную грудь.

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