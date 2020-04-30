52-летняя американская актриса и фотомодель, звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон взбудоражила откровенным фото

Как передает Politeka.net, знаменитая блондинка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на пляже. Памелу запечатлели во время прогулки по нежному песку у кромки океана.

Черно-белое фото как нельзя лучше передает настроение. А, судя по всему, оно у Памелы в тот момент было шаловливое. Дерзкая красотка сверкнула аппетитным бюстом и стройными ножками в темном мини-комбинезоне. От зоны декольте невозможно отвести взгляд. При этом Андерсон с легкой улыбкой на лице опустила взгляд вниз и, по всей видимости, наслаждалась этим прекрасным мигом.

"Напишите свою собственную историю любви ... 🌸", - подписала фото актриса.

За несколько часов пост оценили более 9 000 человек, оставивших уйму восторженных комментариев.

"Моя история коротка: в 2011 году был удивительный медовый месяц с девушкой, похожей на тебя! 😊"

"красивая люблю тебя pam 💗"

"Самая оригинальная великолепная красивая женщина во всем мире 🌹🌹"

"Идеальное фото 💖"

"Ты венера из моря..."

"Потрясающая фотография Пэм ... влюбляюсь снова и снова ... LOL ❤️"

"Огонь"

"Вы как великий пример для подражания - горячая идеальная женщина, к которой стремятся молодые мужчины. Быть в отношениях с такой красотой - это история любви моей жизни".

Ранее мы сообщали, раздетая Памела на фото взбудоражила пленительными изгибами, гладкой кожей и томным взглядом "кошечки". Нестареющая красотка позировала лежа на животе, задрав голову вверх и прикрыв самые сочные места руками.

"Сила, слабость 🌸", - подписала фото Андерсон.

"Почему всегда так красиво"; "Горячая💥🔥"; "Одна из самых умных женщин в мире 👏👏👏❤️"; "Абсолютная сила 😍🔥", - прокомментировали фанаты.

Ранее Politeka сообщала о том, что раздетая Памела Андерсон встала на мостик и показала себя во всей красе

Politeka писала и о том, что Памела Андерсон «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст