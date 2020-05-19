Знаменитість перевершила сама себе

Популярна фітнес-модель Сьюзі Кортез порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Добрий день», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кортез позує в крихітному купальнику, який елегантно спустила. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це чудо», «ауч, це занадто гаряче», «божественний вигляд, обожнюю такі твої фотки», «моя мрія», «ти просто неймовірна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Сьюзі Кортес, двічі отримала титул "Міс Бум-Бум" за найкрасивіші сідниці, показала всю красу в гарячому ракурсі.

На фото Кортес стоїть на сходах в білому нижній білизні і демонструє п'яту точку. Сьюзі в цей момент знімали знизу і завдяки цьому можна розглянути найкрасивішу частину дівчини, яка не обтягнута білизною. Волосся модель вирішила залишити розпущеним, стоячи спиною до камери.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Круто", "Ти така гарна і чудова", "Дуже добре", "Ола Сьюзі, гаряча".

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