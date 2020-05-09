29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес, дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала пикантное фото





Как передает Politeka.net, кадры она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Бразильская модель довольно часто радует, а бывает и шокирует своих поклонников откровенны снимками.

На этот раз Кортес решила еще раз доказать, что ее ягодицы справедливо выбрали самыми лучшими в мире.

Облачившись в соблазнительное белье, модель заняла пикантную позу и во всей красе продемонстрировала свою главную гордость, а слишком широко расставленные ноги позволили рассмотреть все до мелочей.

Такой пикантный кадр не остался без внимания ее поклонников, которые наградили ее тысячами лайков и восторженными комментариями.

Стоить отметить, что этот снимок далеко не самый горячий в коллекции фигуристой модели.

Ранее она позировала в прозрачном белье, которое максимально подчеркивало ее пышные формы. При этом звезда решила прикрыть пикантные места руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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